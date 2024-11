BYD Shark x rivais: veja vantagens e onde come poeira contra Ranger e Hilux

BYD Shark, Ford Ranger e Toyota Hilux. A novata, a referência da categoria e a líder disparada de vendas. Reunimos as três caminhonetes nas versões GS (R$ 379.800), Limited (R$ 326.990) e GR-Sport (R$ 371.990), respectivamente, que são rivais em uma faixa de preço mais alta do segmento.

A recém-lançada chinesa chega com potência e desempenho avassaladores, mas a picape norte-americana leva mais peso. Já a representante da marca japonesa é a queridinha do mercado por sua robustez e confiabilidade. Qual leva a melhor neste breve comparativo de números? Veja a seguir:

Desempenho

Imagem: Divulgação

Neste primeiro quesito não tem para ninguém. A BYD Shark se vale do motor híbrido (1.5 turbo a combustão e dois elétricos) para atingir 437 cv e 65 kgfm de torque. É de longe a picape mais potente da categoria.

A nova geração da Ford Ranger V6 3.0 vem bem atrás com 250 cv e 61,2 kgfm. Já a Hilux GR-Sport tem um incremento de 20 cv (e 4,1 kgfm) frente às demais versões: o 2.8 turbodiesel gera 224 cv e 55 kgfm.

Para se ter uma noção, o 'tubarão chinês' é mais forte que a preparada Ford Ranger Raptor e seu V6 3.0 biturbo, que entrega 397 cv e quase 60 kgfm de torque.

Claro que a força da Shark é traduzida em números de performance. Tanto que a caminhonete vai de 0 a 100 km/h em impressionantes 5,7 segundos, de acordo com a BYD. É muito mais rápido que os 9,2 s da Ranger Limited ou da Hilux GR-Sport, que fica em torno dos 10 s.

Dimensões

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A caminhonete chinesa tem um porte maior que as concorrentes diretas, com 5,45 metros de comprimento. Ranger e Hilux vem na sequência, com 5,37 m e 5,32 m, respectivamente. O modelo da Toyota é a mais largo com 2,02 m, porém é a que tem a menor distância entre-eixos: 3,08 m contra 3,26 m da BYD e 3,27 m da Ford.

Já sobre capacidade de carga, que é o peso máximo que um veículo pode transportar sem comprometer a sua estrutura, pequena vantagem para a Ford Ranger, que leva até 1.023 kg. A Hilux vem em seguida com 1.000 kg. Decepção fica por conta da Shark e seus 790 kg — apenas 70 kg a mais que a capacidade máxima de uma Fiat Strada, por exemplo.

Por ser híbrida plug-in, ter dois motores elétricos e também uma bateria relativamente grande (29,6 kWh), a picape da BYD é muito pesada. São 2.710 kg em ordem de marcha. Bem acima dos 2.357 kg da Ranger e dos 2.136 kg da Hilux.

A limitação da capacidade de carga vem justamente dessa alta massa, já que para veículos que exigem Categoria B da CNH, o Peso Total Bruto (PBT) não pode passar de 3,5 t. Acima disso, a picape só poderia ser conduzida legalmente por motorista com Categoria C, o que diminuiria bastante a atratividade da caminhonete.

Caçamba e reboque

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O maior volume de caçamba do trio é da Ford Ranger, com 1.250 litros. A Shark vem logo atrás com 1.200 litros. Já a Hilux leva 1.000 litros.

Já na habilidade do veículo de puxar, rebocar ou tracionar uma carga, ponto para a Toyota Hilux e suas 3,5 toneladas. A picape da Ford fica em segundo, com 3,1 t. A BYD fica para trás e puxa 'só' 2,5 t.

Vão livre, ângulo de ataque e de saída

O conjunto do vão livre (medida do centro do assoalho até o chão) e os dos ângulos de ataque e saída são aquelas medidas que evitam veículos raspar em valetas ou lombadas. Nas picapes a função é mais, digamos, extrema, para vencer obstáculos e terrenos acidentados.

A novata chinesa tem apenas 21 cm de vão livre — em termos de comparação é necessário que tenha 20 cm para ser considerado um SUV, por exemplo. A Ranger tem um pouco mais: 23,2 cm. A Hilux passa por cima das rivais com 32,2 cm.

Já nos ângulos, a BYD vai vem no de ataque, com 31° — contra 30° da dupla Ranger e Hilux. Porém, o de saída é bem ruim: 19,3°. Ford (26°) e Hilux (24°) são melhores neste aspecto.

Consumo

Imagem: Divulgação

Além de só poder ser abastecida com gasolina, a Shark tem capacidade de apenas 57 litros no tanque. Já a dupla Ranger e Hilux fica empatada nos 80 litros de diesel.

O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro ainda não divulgou os números de consumo da BYD Shark. Mas a picape híbrida consegue rodar 57 km sem gastar uma gota de combustível. Já o consumo energético (quantidade de energia gasta para percorrer certa distância) dá um banho nas rivais: 0,91 MJ/km.

A Ford Ranger V6 diesel tem médias de 8,9 km/l na cidade e chega a 10,2 km/l na estrada. A eficiência energética fica em 2,88 MJ/km. A Hilux melhora um pouco: 9,5 km/l (urbano) e 10,7 km/l (rodoviário), com consumo energético em 2,69 MJ/km.

