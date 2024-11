Bayern de Munique vence Union Berlin (3-0) e se consolida na liderança do Alemão

O Bayern Munique se consolidou na liderança da Bundesliga com uma vitória convincente (3-0) sobre uma equipe que luta pelos primeiros lugares, o Union Berlin (6º), neste sábado (2) pela 10ª rodada.

Kane voltou a ser protagonista na Allianz Arena, desta vez marcando dois gols (aos 15 minutos de pênalti e aos 51) além de uma assistência para o gol de Kingsley Coman pouco antes do intervalo (43').

O atacante inglês lidera sozinho a artilharia do campeonato alemão, no qual na temporada passada já foi o artilheiro com 36 gols. Agora ele acumula 11 nas dez rodadas disputadas, com um gol a mais que o egípcio Omar Marmoush, que marcou um na impressionante vitória por 7 a 2 do Eintracht Frankfurt (agora 3º) sobre o lanterna Bochum (18º), resultado mais marcante do dia no futebol alemão.

Com 23 pontos, o Bayern se isola no topo da tabela, agora com três a mais que o RB Leipzig, que no último jogo do dia visita o Borussia Dortmund (9º), que precisa desesperadamente de uma vitória.

No âmbito doméstico, o Bayern vem emendando vitórias. Venceu os últimos três jogos da Bundesliga com um saldo total de doze gols a favor e nenhum contra, aos quais somou a vitória por 4 a 0 que conquistou na quarta-feira na visita ao Mainz, pelos 16-avos de final da Copa da Alemanha.

O único resultado negativo nas últimas semanas foi em Barcelona, na Liga dos Campeões, onde os catalães venceram por 4 a 1. Por isso, o jogo de quarta-feira pela quarta rodada do torneio europeu, em Munique, diante do português Benfica, parece fundamental para confirmar que o gigante bávaro despertou.

- Eintracht faz 7 a 2 e é terceiro -

Para o Union Berlin, a semana tem sido um pesadelo, já que na quarta-feira foi eliminado da Copa da Alemanha ao perder por 2 a 0 para o Arminia Bielefeld, da terceira divisão do país.

No caso do Eintracht, a vitória por 7 a 2 sobre o Bochum permite subir ao pódio da tabela e agora ficar um ponto à frente do atual campeão, o Bayer Leverkusen, que na sexta-feira só conseguiu empatar em 0 a 0 em casa contra o Stuttgart (7º).

Em relação ao líder, a equipe de Frankfurt continua seis pontos atrás.

Nos demais jogos deste sábado, o St Pauli (15º) conseguiu sair da zona de rebaixamento ao vencer por 2 a 0 na visita a um rival direto pela permanência, o Hoffenheim (16º), a que supera na tabela.

O Holstein Kiel (17º), penúltimo colocado, também ganhou fôlego ao vencer o Heidenheim (11º) por 1 a 0, enquanto Wolfsburg (13º) e Augsburg (10º) empataram em 1 a 1.

--- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Bayer Leverkusen - Stuttgart 0 - 0

- Sábado:

Wolfsburg - Augsburg 1 - 1

Holstein Kiel - Heidenheim 1 - 0

Hoffenheim - St Pauli 0 - 2

Eintracht Frankfurt - Bochum 7 - 2

Bayern de Munique - Union Berlin 3 - 0

(14h30) Borussia Dortmund - RB Leipzig

- Domingo:

(11h30) Freiburg - Mainz

(13h30) B. Mönchengladbach - Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 23 9 7 2 0 32 7 25

2. RB Leipzig 20 8 6 2 0 14 3 11

3. Eintracht Frankfurt 17 9 5 2 2 23 14 9

4. Bayer Leverkusen 16 9 4 4 1 20 15 5

5. Freiburg 15 8 5 0 3 13 11 2

6. Union Berlin 15 9 4 3 2 9 8 1

7. Stuttgart 13 9 3 4 2 17 16 1

8. Borussia Dortmund 13 8 4 1 3 15 14 1

9. Werder Bremen 12 8 3 3 2 14 16 -2

10. Augsburg 11 9 3 2 4 13 20 -7

11. Heidenheim 10 9 3 1 5 12 12 0

12. B. Mönchengladbach 10 8 3 1 4 11 13 -2

13. Wolfsburg 9 9 2 3 4 16 17 -1

14. Mainz 9 8 2 3 3 12 13 -1

15. St Pauli 8 9 2 2 5 7 11 -4

16. Hoffenheim 8 9 2 2 5 13 19 -6

17. Holstein Kiel 5 9 1 2 6 11 23 -12

18. Bochum 1 9 0 1 8 9 29 -20

© Agence France-Presse