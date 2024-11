Wall St sobe conforme ganhos da Amazon compensam fraco crescimento do emprego dos EUA

Por Abigail Summerville

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em alta nesta sexta-feira, recuperando-se da liquidação do dia anterior, conforme fortes lucros da Amazon contrabalançaram uma queda significativa no crescimento do emprego nos Estados Unidos em outubro.

A Amazon.com subiu 6,2% depois de divulgar seus resultados na quinta-feira, que revelaram fortes vendas no varejo, aumentando o lucro acima das estimativas de Wall Street.

Enquanto isso, a Apple perdeu 1,2%, com investidores preocupados com a queda nas vendas na China durante seu trimestre mais recente.

"Um novo mês frequentemente parece oferecer um novo otimismo para investidores -- especialmente depois de termos visto uma queda acentuada ontem -- e depois de vermos resultados encorajadores da Apple e da Amazon", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

Os mercados acionários minimizaram os dados fracos da criação de vagas fora do setor agrícola de outubro dos EUA, devido aos danos causados por furacões e greves. Os dados mostraram um aumento de 12.000 empregos, muito menor do que a estimativa de economistas de um aumento de 113.000.

No entanto, a taxa de desemprego se manteve estável em 4,1%, tranquilizando investidores de que o mercado de trabalho continua em terreno sólido.

Após a divulgação dos dados sobre empregos, investidores mantiveram, em grande parte, as apostas de que o banco central norte-americano cortará os juros em 25 pontos-base em novembro.

O Dow Jones subiu 0,69%, para 42.052,19 pontos. O S&P 500 ganhou 0,41%, para 5.728,80 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,80%, para 18.239,92 pontos.

Os três índices caíram na semana como um todo, com o S&P 500 em baixa de 1,38%, o Nasdaq recuando 1,51% e o Dow Jones com queda de 0,16%.

Os ganhos da Amazon.com elevaram o setor de consumo discricionário em 2,4%, que atingiu um pico em mais de dois anos, enquanto o de serviços públicos e o de imobiliário foram as maiores quedas setoriais.