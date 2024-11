Técnico do Inter Miami não acredita na chegada de Neymar pelo limite salarial da MLS

O técnico do Inter Miami, o argentino Gerardo Martino, expressou suas dúvidas quanto a uma eventual contratação de Neymar pelo clube devido ao limite salarial imposto pela liga americana de futebol, a MLS.

"Agora que Leo [Messi] e os rapazes chegaram, tudo pode acontecer. O que eu não imagino é se a liga [MLS] vai flexibilizar o limite salarial, como isso seria feito", disse Martino em entrevista coletiva nesta sexta-feira (1º), em resposta aos rumores sobre a chegada do brasileiro no time de Miami.

Atualmente, Messi, Sergio Busquets e o equatoriano Leonardo Campana ocupam as três vagas permitidas de "jogadores designados", ou seja, que podem receber salários acima do teto estipulado pela MLS.

As notícias sobre uma possível contratação de Neymar pelo Inter Miami surgiram depois que o craque brasileiro comprou uma mansão de US$ 26 milhões (R$ 150,9 milhões na cotação atual) no sul da Flórida, segundo a imprensa local. Martino, no entanto, relativizou.

"Não podemos mencionar um jogador só porque comprou uma casa ou tem uma namorada em Fort Lauderdale. Primeiro, temos que analisar o que a liga pode oferecer e se é possível", disse o treinador.

Neymar, atualmente no Al-Hilal da Arábia Saudita, voltou a jogar depois de um ano afastado devido a uma grave lesão no joelho esquerdo.

Martino foi técnico do atacante brasileiro na temporada 2013/2014 no Barcelona.

str/ol/cb/am

© Agence France-Presse