Incêndio no Brás: Tarcísio anuncia linha de crédito de R$ 100 mi a afetados

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta sexta-feira (1º) uma linha de crédito para os comerciantes afetados pelo incêndio que atingiu um shopping no Brás na última quarta-feira (30).

O que aconteceu

Tarcísio disse que vai disponibilizar R$ 100 milhões a 600 lojistas afetados. Segundo o governador, a quantia será repassada aos comerciantes por meio do Desenvolve SP e cada empresa poderá solicitar até R$ 300 mil.

Além disso, a Prefeitura de São Paulo oferecerá por seis meses um local no qual os comerciantes poderão trabalhar. Os anúncios foram feitos por Tarcísio e pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) em reunião com comerciantes do Brás.

Governador elogiou atuação do Corpo de Bombeiros no dia do incidente. "No dia do incêndio, bombeiros chegaram ao local em 8 minutos. O padrão internacional é 10", afirmou Tarcísio. "Estamos melhores que padrões internacionais. Não tivemos graças a Deus nenhum óbito e nenhuma pessoa com queimadura", acrescentou Nunes.

Linhas de crédito atenderão pedidos de compensação e de capital de giro. Na primeira categoria, os beneficiados apresentam as notas fiscais dos gastos com equipamentos e itens do tipo por conta do incêndio, recebem o dinheiro e, após um ano de carência, tem cinco anos para fazer o pagamento. Já quem perdeu itens que venderia e vai precisar recomprar receberá o dinheiro e, seis meses depois, começa a pagar o empréstimo por até três anos.