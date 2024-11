Tales: assim como o Novo, partido do MBL vai se confundir com bolsonarismo

A intenção do MBL (Movimento Brasil Livre) de criar um novo partido para abrigar políticos de seu espectro ideológico vem para tentar suprir a "morte" do partido Novo, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta-feira (1º), e a nova sigla pode acabar se "confundindo" com o bolsonarismo.

As lideranças do MBL afirmaram que já submeteram mais de 700 mil assinaturas para iniciar o processo de registro do partido. "A gente sempre ficou dependente de outros partidos para ter legenda e montar chapa para disputar as eleições prioritárias. Isso deixará de existir com o partido", disse o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) ao UOL.

Para Tales Faria, no contexto atual, não há muito espaço para o crescimento de uma legenda que afronte o bolsonarismo entre os jovens de uma direita liberal, público alvo original do movimento e do Novo.

Essa ideia do MBL criar um partido vem em função da morte do partido Novo. O MBL era muito parecido com o Novo. O Novo foi se tornando bolsonarista tanto quanto os bolsonaristas do PL e está à beira do túmulo. Nesse caso, faz sentido criar um partido com ideário liberal puro, mas não deu certo e é provável que esse partido tenha também esse problema.

Não creio que faça muito sentido no momento, e creio que não há um espaço claro para o MBL. Você vai ter novamente um partido que se confunde com o bolsonarismo. Não vejo grande futuro para ele no quadro atual.

Tales Faria

