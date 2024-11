Taiwan limpa estragos enquanto o que resta do tufão Kong-rey atinge a costa da China

TAIPÉ (Reuters) - Taiwan limpou os estragos e os escritórios e o mercado financeiro reabriram nesta sexta-feira, depois que o poderoso tufão Kong-rey varreu a ilha, causando duas mortes e prejudicando o transporte, enquanto o que restou da tempestade atingia a costa da China.

O Kong-rey atingiu a costa leste montanhosa e pouco povoada de Taiwan na tarde de quinta-feira, sendo a maior tempestade em tamanho a atingir a ilha em quase 30 anos. Em seguida, atravessou a região central de Taiwan antes de entrar no Estreito de Taiwan e seguir para o norte.

O Corpo de Bombeiros calculou o número de mortos em dois -- uma pessoa cujo caminhão foi atingido por uma árvore que caiu na região central de Taiwan e outra em Taipé que foi atingida por um poste de eletricidade. Também foram registrados 515 feridos.

Mais de 1,2 metro de chuva foi registrado nas montanhas do leste durante o tufão e rajadas acima de 130 km/h varreram a área metropolitana de Taipé na noite de quinta para sexta-feira, derrubando mais de 2.000 árvores e centenas de placas de rua.

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, alertou as pessoas para que tomem cuidado com o efeito chicote na cauda da tempestade, inclusive nas ilhas Matsu, administradas por Taiwan, na costa da China.

"Ainda temos que lembrar a todos que a periferia do tufão ainda afetará todas as partes do país, especialmente as pessoas em Matsu e nas áreas montanhosas ao redor do país, e elas devem prestar atenção às chuvas fortes localizadas", escreveu ele em sua página no Facebook.

Em Taipé, trabalhadores removeram gradualmente as árvores caídas que obstruíram o tráfego, atrasando a chegada de alguns ministros para uma sessão do Parlamento.

No Parque Nacional de Taroko, no condado de Hualien, as equipes de resgate levaram em um helicóptero dois caminhantes tchecos que ficaram presos pelo tufão.

As interrupções nos voos continuaram na sexta-feira, com 58 voos internacionais cancelados e 139 domésticos, embora a ligação ferroviária de alta velocidade norte-sul tenha retomado as operações normais.

Há previsão de chuva forte para o restante da sexta-feira em partes do centro e do sul de Taiwan.

Mesmo depois de perder força ao atravessar Taiwan, o Kong-rey continuou sendo uma tempestade tropical severa ao entrar no Estreito de Taiwan, trazendo ventos fortes e chuvas intensas para a província costeira chinesa de Fujian.

O Kong-rey provavelmente não atingirá a China, mas deve voltar rapidamente para o mar aberto na sexta-feira, em direção ao Japão.

