STOXX 600 salta 1% com bancos liderando a recuperação do mercado às vésperas das eleições norte-americanas

Por Ankika Biswas e Pranav Kashyap

(Reuters) - O principal índice de ações da Europa registrou a maior valorização diária em cinco semanas nesta sexta-feira, com os bancos liderando uma recuperação geral do mercado após as quedas recentes, conforme investidores avaliavam dados econômicos, balanços corporativos e as perspectivas para as eleições da próxima semana nos Estados Unidos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1,09%, a 510,90 pontos, depois de perder quase 3% nos últimos três dias, mas ainda registrou uma queda semanal.

Reagindo a dados dos balanços, o setor bancário foi o que mais ganhou na semana, enquanto o de alimentos e bebidas sofreram os maiores golpes.

No dia, os setores de serviços financeiros, bancos e tecnologia estiveram na vanguarda da onda de compras dos investidores.

Todas as principais bolsas regionais, incluindo as da Alemanha, França, Espanha e Itália, fecharam em alta de cerca de 1%.

Alguma cautela ainda persistia antes da disputada eleição presidencial dos EUA na próxima semana, o que contribuiu para o STOXX 600 registrar sua maior queda mensal em um ano na quinta-feira.

Como os mercados preveem um provável retorno do republicano Donald Trump à presidência, o potencial para tarifas mais altas e aumento dos orçamentos de defesa é visto como um golpe para uma economia europeia já combalida.

Investidores também têm estado atentos às incertezas sobre a trajetória de corte da taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE) em meio a dados econômicos recentes, antes da decisão de política monetária do Federal Reserve na próxima semana.

"Os dados do Produto Interno Bruto e da inflação da zona do euro mais fortes do que o esperado divulgados esta semana, bem como alguns comentários de formuladores de política monetária do BCE, jogaram um pouco de água fria nas expectativas de que o BCE poderia acelerar o ritmo de flexibilização", disse Franziska Palmas, economista sênior da Capital Economics para a Europa.

"Entretanto, até a reunião de dezembro, a fraqueza econômica renovada e a inflação bem comportada convencerão o BCE a cortar a taxa de depósito em 50 pontos-base."

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,83%, a 8.177,15 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,93%, a 19.254,97 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,80%, a 7.409,11 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,15%, a 34.676,17 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,46%, a 11.843,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,95%, a 6.594,91 pontos.