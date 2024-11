Sem Neymar e Endrick, Brasil é convocado para jogos de novembro

SÃO PAULO, 1 NOV (ANSA) - Sem a presença do atacante Neymar, o técnico Dorival Júnior convocou os 23 jogadores que defenderão o Brasil nos próximos compromissos da seleção pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A pentacampeã do mundo terá pela frente a Venezuela em 14 de novembro, em Maturín, e o Uruguai no dia 19 de novembro, na Fonte Nova, em Salvador. Os encontros ocorrerão pelas 11ª e 12ª rodadas do torneio.

Além de Neymar, o treinador brasileiro também optou em não convocar Endrick, do Real Madrid. No entanto, Dorival Jr.

recordou do zagueiro Murillo, do Nottingham Forest.

"Ele já está praticamente totalmente recuperado, mas teve poucos minutos, foi o que pesou bastante", disse o comandante sobre a ausência de Neymar, do Al Hilal.

Convocados - Goleiros - Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras) Laterais - Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG) Zagueiros - Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest) Meio-campistas - André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona) Atacantes - Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid) (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.