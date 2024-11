Representantes do Amapá defendem avanço da exploração por petróleo em visita à Petrobras

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras recebeu nesta sexta-feira o governador e senadores do Amapá, que manifestaram apoio para que a petroleira avance com atividades exploratórias em busca de petróleo em águas ultraprofundas do Estado, segundo nota publicada pela Petrobras.

A companhia busca uma licença junto ao órgão federal ambiental Ibama para perfurar na Bacia da Foz do Rio Amazonas, nas águas do Amapá, em área com grande potencial para descobertas, mas também com enormes desafios socioambientais. A Foz do Amazonas é a área vista como de maior potencial na Margem Equatorial brasileira, uma vasta região que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá.

Nesta semana, o presidente do Ibama decidiu seguir com a análise de pedido da Petrobras para perfurar a Foz do Amazonas, segundo documentos vistos pela Reuters, após técnicos da agência recomendarem seu indeferimento.

Em ofício, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, solicitou mais esclarecimentos à Petrobras sobre o pedido da companhia para a perfuração de poço na Foz do Amazonas.

A companhia disse na nota enviada à imprensa nesta sexta-feira que os representantes do Amapá apresentaram oportunidades e demandas por investimentos da companhia no Estado.

"Ouvimos suas apreensões e reiteramos nosso continuado interesse na pesquisa e na busca por riquezas no Estado do Amapá", disse na nota a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que recebeu as autoridades na sede da companhia, no Rio de Janeiro.

"Queremos transformar esse potencial do Estado em benefício real para a população local."

Também na nota enviada pela Petrobras, o governador do Amapá, Clécio Luís, destacou que a visita à Petrobras buscou expressar "um forte posicionamento em favor dos benefícios que a atuação da companhia poderá trazer para a sociedade amapaense".

"A exploração de petróleo na costa do Amapá interessa à Petrobras, interessa ao Brasil e interessa muito ao Amapá. Estamos ao lado da Petrobras para fazer o que for necessário", disse Clécio.

Os senadores do Estado Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues também defenderam o avanço da Petrobras.

"Ficamos muito felizes com a posição firme da Petrobras, que entende a importância de pesquisarmos o petróleo no Amapá, uma riqueza que é do povo brasileiro e que precisa ser revertida em emprego, geração de renda e melhor qualidade de vida", disse o senador Davi Alcolumbre.

Randolfe Rodrigues disse na nota que a reunião foi uma demonstração de apoio à Petrobras e ao direito dos amapaenses de confirmar a existência de petróleo na costa do Estado.

"Nós conhecemos a Petrobras, sabemos da tradição dessa empresa, que é orgulho dos brasileiros, e isso nos dá a segurança para defender que seja realizada a pesquisa na nossa costa", disse Randolfe.

O Ibama havia rejeitado uma licença para a Petrobras perfurar a Foz do Amazonas em maio do ano passado, mas a Petrobras fez mudanças em seus planos e entrou com um pedido de reconsideração. O Ibama não tem um prazo definido para resposta.