Pronto pro Enem? Antecipe sua chegada ao local da prova

BEATRIZ: O relógio pode ser amigo ou inimigo!

BEATRIZ: O Enem 2024 tem 4 milhões, 325 mil 960 inscritos, destes 2 milhões 750 mil 891 obtiveram a gratuidade na inscrição. Vale ressaltar que 60, 5 % das inscrições foram feitas por mulheres.

BEATRIZ: Mas muitas vezes o candidato chega no local de prova e observa muitos lugares vazios, alguns inscritos desistem de ir fazer a prova e outros, poucos, não conseguem chegar a tempo.Por isso hoje o alerta é para o cuidado com o atraso.

BEATRIZ:A Nelice Jansen, em 2015, logo que terminou o ensino médio passou pelo nervoso de não conseguir chegar no horário. Naquele dia ela tinha se preparado para ir fazer a prova, o namorado iria levá-la de carro, mas quando estava saindo de casa uma colega apareceu e pediu uma carona. Ela achou que não teria problema em levá-la, mas o cálculo do tempo de percurso foi equivocado, e a colega chegou no horário, mas Nelice não.

NELICE: Então no dia da prova eu acabei dando preferência pra deixar minha colega primeiro. E aí após a gente deixar ela no local da prova a gente se deparou com uma manifestação na Asa Sul e o Eixão estava fechado. Aí nós tivemos que dar a volta pra chegar até a escola onde eu iria fazer a prova e antes mesmo da gente chegar a gente já se deu conta, vendo meu relógio, pelo horário que eu não ia conseguir entrar.

BEATRIZ: Nelice chegou a fazer a segunda prova, para treinar, e no ano seguinte, prestou novamente e deu tudo certo. Mas na época a dor foi muito grande, pois ela havia se preparado.

Toda vez que a gente conversa com especialistas eles falam dos cuidados com o os requisitos básicos, como a caneta preta de tubo transparente, os documentos, a água e principalmente o horário. A Professora e psicóloga Elizangela Batista recomenda conhecer antecipadamente o trajeto:

ELIZANGELA: No dia da prova, né, uma das coisas que a gente observa é que eles ficam muito preocupados. Então entende-se que ele já fez a lição de conhecer o trajeto, ele já fez essa lição de saber quanto tempo ele vai levar do deslocamento pra que isso não seja mais nenhum fator estressante.

BEATRIZ: Mas vamos lembrar que mesmo conhecendo o trajeto a Nelice se deparou com uma manifestação e tiveram que mudar o percurso. Por isso é preciso sair com mais antecedência.

A Pedagoga Silvia Torreglossa também alerta:

SILVIA:Chegar com antecedência, já sabendo exatamente a sala que vai prestar. Vai com tranquilidade. O atropelo faz com que o aluno ele não tenha tranquilidade pra ler a capa da prova. Tem que ver lá a cor que é a prova, o número que é prova, como ele deve escrever o nome, o que ele deve fazer de oficial no cartão-resposta.

BEATRIZ: Os portões abrem ao meio dia e fecham a uma da tarde. A prova começa a uma e meia da tarde, de acordo com o horário de Brasília. Mas se você mora no Acre , Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima os horários são diferenciados.

