Petróleo fecha em alta moderada após avanço do dólar atenuar ímpeto com Oriente Médio

O petróleo fechou em alta pela terceira sessão seguida, sustentado por renovada tensão geopolítica no Oriente Médio, ainda que tenha perdido força no fim da sessão por conta do avanço do dólar no mercado internacional. O saldo semanal foi negativo, pressionado pelo recuo de mais de 6% na segunda-feira.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em alta de 0,33% (US$ 0,23), a US$ 69,49 o barril, enquanto o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 0,39% (US$ 0,29), a US$ 73,10 o barril. Na semana, recuaram 3,19% e 3,35%, respectivamente.

O petróleo alcançou três sessões seguidas de ganhos hoje, após relatos de que o Irã prepara um ataque retaliatório contra Israel nos próximos dias. O movimento ocorreu depois da commodity recuar mais de 6% na segunda-feira, após um ataque israelense poupar instalações petrolíferas iranianas.

"Os aumentos e diminuições do apetite por conta do risco geopolítico mantêm o mercado instável, ampliando a dificuldade de manter uma posição no ativo", dizem analistas da Ritterbusch. Embora a perspectiva ainda seja de baixa, "dado o último pico de preço, um novo teste da próxima resistência do WTI no nível de US$ 72 não pode ser descartado", acrescenta a empresa.

A commodity reduziu ganhos no fim do dia, enquanto o dólar subia ante principais pares. Investidores analisavam dados de atividade e se preparavam para a eleição presidencial dos Estados Unidos.

*Com informações da Dow Jones Newswires