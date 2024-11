SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras elevou os preços do querosene de aviação (QAV) a distribuidoras em seu reajuste mensal de novembro, de acordo com dados do site da estatal.

A alta no QAV atingiu cerca de 3% nas praças de Betim (MG) e 2% em Duque de Caxias (RJ) e Guarulhos (SP).

(Por Roberto Samora)