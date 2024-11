Pesquisadores chineses desenvolvem modelo de IA para uso militar em cima do Llama, da Meta

Por James Pomfret e Jessie Pang

(Reuters) - As principais instituições de pesquisa chinesas ligadas ao Exército de Libertação Popular usaram o modelo Llama, disponível ao público, da Meta para desenvolver uma ferramenta de IA para possíveis aplicações militares, de acordo com três artigos acadêmicos e analistas.

Em um artigo de junho analisado pela Reuters, seis pesquisadores chineses de três instituições, incluindo duas do principal órgão de pesquisa do Exército de Libertação Popular (ELP), a Academia de Ciências Militares (ACM), detalharam como usaram uma versão inicial do Llama como base para o que chamam de "ChatBIT".

Os pesquisadores usaram um modelo de linguagem grande (LLM) Llama 13B anterior da Meta, incorporando seus próprios parâmetros para construir uma ferramenta de IA com foco militar para reunir e processar inteligência e oferecer informações precisas e confiáveis para a tomada de decisões operacionais.

O ChatBIT foi ajustado e "otimizado para tarefas de diálogo e resposta a perguntas no campo militar", diz o documento. Descobriu-se que ele superou alguns outros modelos de IA que tinham cerca de 90% da capacidade do poderoso ChatGPT-4 da OpenAI. Os pesquisadores não detalharam como definiram o desempenho nem especificaram se o modelo de IA havia sido colocado em serviço.

"É a primeira vez que há evidências substanciais de que os especialistas militares do ELP na China têm pesquisado sistematicamente e tentado aproveitar o poder dos LLMs de código aberto, especialmente os da Meta, para fins militares", disse Sunny Cheung, membro associado da Jamestown Foundation, especializado em tecnologias emergentes e de uso duplo da China, incluindo IA.

A Meta abraçou a liberação de muitos de seus modelos de IA, inclusive o Llama. Ela impõe restrições ao seu uso, incluindo a exigência de que serviços com mais de 700 milhões de usuários busquem uma licença da empresa.

Seus termos também proíbem o uso dos modelos para "indústrias ou aplicações militares, bélicas e nucleares e espionagem" e outras atividades sujeitas a controles de exportação de defesa dos EUA, além do desenvolvimento de armas e conteúdo destinado a "incitar e promover a violência".

No entanto, como os modelos da Meta são públicos, a empresa tem formas limitadas de aplicar essas disposições.

Em resposta às perguntas da Reuters, a Meta citou sua política de uso aceitável e disse que tomou medidas para evitar o uso indevido.

"Qualquer uso de nossos modelos pelo Exército de Libertação Popular não é autorizado e é contrário à nossa política de uso aceitável", disse Molly Montgomery, diretora de Políticas Públicas da Meta, à Reuters em uma entrevista por telefone.

A Meta acrescentou que os Estados Unidos devem abraçar a inovação aberta.

"Na competição global sobre IA, o suposto papel de uma versão única e desatualizada de um modelo americano de código aberto é irrelevante quando sabemos que a China já está investindo mais de um trilhão de dólares para superar os EUA em IA", disse um porta-voz da Meta, em comunicado.

Pesquisadores chineses incluem Geng Guotong e Li Weiwei, do Centro de Pesquisa de Informações de Ciências Militares da ACM e do Instituto Nacional de Inovação de Tecnologia de Defesa, além de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Pequim e da Universidade de Minzu.

"No futuro, por meio do refinamento tecnológico, o ChatBIT não será aplicado apenas à análise de inteligência, mas também... serão explorados o planejamento estratégico, o treinamento de simulação e a tomada de decisões de comando", disse o documento.

O Ministério da Defesa da China não respondeu a um pedido de comentário, nem nenhuma das instituições ou pesquisadores.

(Reportagem adicional de Katie Paul, em Nova York; Phil Stewart, em Washington; Eduardo Baptista, em Pequim, e Greg Torode, em Hong Kong)