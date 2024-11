Papa reza por famílias afetadas por inundações em Valência

VATICANO, 1 NOV (ANSA) - O papa Francisco voltou a manifestar sua solidariedade às populações atingidas pelas inundações que deixaram mais de 200 mortos e dezenas de desaparecidos na província de Valência, na Espanha, e pediu orações por todas as famílias afetadas.

"Rezemos pela população da Península Ibérica, mais particularmente pela Comunidade Valenciana, devastada pela tempestade Dana", nome dado ao mau tempo que assolou o território espanhol, declarou o Pontífice no final da oração do Ângelus nesta sexta-feira (1º), lembrando sobre as "catástrofes ambientais".

Jorge Bergoglio também pediu orações pelas vítimas, por todos os seus entes queridos e pelas famílias atingidas. "Que Deus apoie os que sofrem e os socorristas", acrescentou ele, expressando sua "solidariedade ao povo valenciano".

A província de Valência foi devastada na noite da última terça-feira (29) por terríveis inundações, que deixaram 200 mortos na região e outras duas vítimas em locais próximos, além de dezenas de desaparecidos e desabrigados. (ANSA).

