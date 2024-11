Papa lembra de crianças massacradas: 'Guerra é desprezível'

VATICANO, 1 NOV (ANSA) - O papa Francisco voltou a condenar nesta sexta-feira (1º) os ataques contra populações civis no Oriente Médio, lembrando das "mulheres e crianças massacradas" na Faixa de Gaza.

Durante seu discurso na celebração do "Dia de Todos os Santos", após a recitação do Angelus do apartamento pontifício, o argentino reiterou seu apelo pela paz nas zonas de guerra em todo o mundo e considerou os conflitos como "desprezíveis".

"Procura-se o maior interesse para si mesmo e o maior dano para o adversário, pisoteando vidas humanas, o meio ambiente, a infraestrutura, tudo disfarçado com mentiras", afirmou Jorge Bergoglio, lembrando que "os inocentes sofrem".

"Estou pensando nas 153 mulheres e crianças massacradas em Gaza, nos últimos dias", acrescentou.

Por fim, Francisco pediu para todos os fiéis rezarem pela "atormentada Ucrânia", "pela Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudão do Sul e por todos os povos que sofrem com as guerras".

"Irmãos e irmãs, a guerra é sempre uma derrota, sempre. E é desprezível, porque é o triunfo da mentira, da falsidade", concluiu. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.