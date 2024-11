'Novembro Absurdo': iFood fará promoção com produtos a partir de R$ 0,99

O iFood lança hoje (1º) uma temporada de promoções de olho na Black Friday. Com o nome de 'Novembro Absurdo', serão ofertas diárias, opções de frete grátis e produtos a partir de R$ 0,99, que estarão disponíveis na página principal do aplicativo.

O que aconteceu

De olho na Black Friday, que acontece dia 29 de novembro, o iFood lançou hoje (1º) uma temporada de promoções. Serão ofertas diárias, opções de frete grátis e produtos a partir de R$ 0,99.

Com o nome de 'Novembro Absurdo', a empresa projeta um crescimento de até 70% nas vendas com a iniciativa. A empresa afirma que essa será 'a maior Black Friday da sua história'.

A novidade ainda terá uma campanha de publicidade, estrelada por Claudia Raia e Igor Guimarães, criada pela agência DM9. A ação ainda terá a presença de mais de 20 criadores de conteúdo, que divulgarão os descontos para os consumidores.

Junto com a promoção, o marketplace fará uma ação chamada 'Roleta Premiada'. Inspirada nas roletas de jogos, os usuários podem girar uma roda virtual uma vez por dia para ganhar cupons, itens com descontos e frete grátis, por exemplo.

Serão mais de 25 prêmios na roleta, abrangendo as sessões de restaurante, mercado e Clube iFood. Os descontos serão fixos ou percentuais, que poderão ser aplicados ao final da compra.