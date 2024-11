Norris domina treino livre do GP do Brasil; Verstappen perde 5 posições no grid

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) dominou o treino livre do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 nesta sexta-feira (1º), em Interlagos, à frente de seu compatriota George Russell (Mercedes) e do tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), punido com a perda de cinco posições no grid de largada.

Embora tenha tido um desempenho ruim no início da sessão, Norris fez o melhor tempo (1:10.610) em 29 voltas e mandou seu recado na luta pelo título, faltando quatro corridas para o fim da temporada.

Vice-líder do Mundial, com 47 pontos atrás de Verstappen, o piloto da McLaren superou Russell (+0.181), que terminou em segundo, e o também britânico Oliver Bearman (+0.195), terceiro.

A presença de Bearman pilotando pela Haas, em substituição ao dinamarquês Kevin Magnussen, fora por uma indisposição médica, foi uma das grandes novidades na única sessão de treino livre do fim de semana em Interlagos.

Verstappen, por sua vez, terminou em 15º (+1.102). O holandês foi punido com a perda de cinco posições no grid de largada da corrida de domingo por ter trocado o motor de seu carro pela sexta vez na temporada.

As Ferrari do monegasco Charles Leclerc, terceiro colocado no campeonato de pilotos e ainda com chances de título, e do espanhol Carlos Sainz ocuparam a sexta e sétima posições, respectivamente.

Ainda nesta sexta-feira, será disputada a classificação da corrida sprint de sábado, a penúltima da temporada 2024.

- Classificação da primeira e única sessão de treino livre do GP do Brasil de F1:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:10.610 (29 voltas)

2. George Russell (GBR/Mercedes) 1:10.791 (24)

3. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:10.805 (30)

4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:10.950 (30)

5. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:10.955 (28)

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.038 (31)

7. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:11.100 (30)

8. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:11.124 (26)

9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:11.215 (26)

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:11.216 (27)

11. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:11.301 (26)

12. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull) 1:11.483 (25)

13. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) 1:11.619 (31)

14. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:11.651 (29)

15. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:11.712 (30)

16. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:11.754 (30)

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:11.783 (26)

18. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:11.827 (26)

19. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:11.845 (28)

20. Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 1:12.883 (27)

raa/app/ol/cb

© Agence France-Presse