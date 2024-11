Monaco perde em casa para Angers, e PSG pode disparar na liderança do Francês

O Monaco, vice-líder do Campeonato Francês, foi derrotado em casa pelo Angers por 1 a 0 nesta sexta-feira (1º), no jogo que abriu a 10ª rodada, e pode ver o ver o Paris Saint-Germain abrir seis pontos de vantagem na liderança.

Com a derrota, o time do Principado se mantém com 20 pontos, enquanto o PSG tem 23 e joga no sábado contra o Lens (5º).

O único gol do jogo no estádio Louis II foi marcado pelo marfinense Jean-Eudes Aholou aos 29 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Angers sobe provisoriamente para a 14ª posição.

O Monaco estacionou na tabela. No último fim de semana, o time foi derrotado pelo Nice (2 a 1) e nos últimos três jogos somou apenas um ponto, depois de um grande início de temporada.

Já o Angers vem em ascensão, depois de não vencer nas oito primeiras rodadas e emendar duas vitórias consecutivas para sair da zona de rebaixamento.

O Monaco tem agora pela frente uma semana que pode ser crucial para saber suas chances reais nas duas principais competições que disputa.

Na próxima terça-feira, o time vai à Itália enfrentar o Bologna pela Liga dos Campeões e na próxima rodada do Campeonato Francês, a última antes da paralisação para a data Fifa, pega o Strasbourg fora de casa.

Ainda nesta sexta-feira, o Lyon (7º) visita o Lille (4º) de seu ex-técnico Bruno Génésio.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Monaco - Angers 0 - 1

(17h00) Lille - Lyon

- Sábado:

(13h00) PSG - Lens

(15h00) Brest - Nice

(17h00) Saint-Etienne - Strasbourg

- Domingo:

(11h00) Toulouse - Reims

(13h00) Auxerre - Rennes

Le Havre - Montpellier

(16h45) Nantes - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 23 9 7 2 0 28 8 20

2. Monaco 20 10 6 2 2 15 7 8

3. Olympique de Marselha 17 9 5 2 2 21 11 10

4. Lille 17 9 5 2 2 15 8 7

5. Lens 14 9 3 5 1 9 6 3

6. Reims 14 9 4 2 3 16 14 2

7. Lyon 14 9 4 2 3 16 14 2

8. Nice 13 9 3 4 2 18 9 9

9. Strasbourg 13 9 3 4 2 19 17 2

10. Brest 13 9 4 1 4 13 15 -2

11. Rennes 11 9 3 2 4 13 12 1

12. Nantes 10 9 2 4 3 11 12 -1

13. Auxerre 10 9 3 1 5 13 18 -5

14. Angers 10 10 2 4 4 11 16 -5

15. Toulouse 9 9 2 3 4 10 11 -1

16. Saint-Etienne 7 9 2 1 6 8 24 -16

17. Le Havre 6 9 2 0 7 7 20 -13

18. Montpellier 4 9 1 1 7 8 29 -21

cb/dar/dr/ol/cb/am

© Agence France-Presse