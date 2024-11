Ministro da Coreia do Sul diz que todos os cenários são avaliados na ajuda à Ucrânia

OTTAWA (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Tae-yul, questionado nesta sexta-feira se Seul poderia enviar armas à Ucrânia em contraponto à ajuda dos norte-coreanos à Rússia, afirmou que todos os cenários estão sendo avaliados.

Por meio de um intérprete, Cho afirmou em coletiva de imprensa, em Ottawa, que a Coreia do Sul está observando o nível de participação das tropas do Norte na Rússia e o que Pyongyang recebeu em troca.

Os Estados Unidos disseram na quinta-feira esperar que as tropas da Coreia do Norte na região de Kursk, na Rússia, entrem em combate contra a Ucrânia nos próximos dias. Washington afirma que há 10 mil soldados norte-coreanos na região.

A Coreia do Sul já forneceu ajuda não-letal à Ucrânia, incluindo equipamento para identificação de minas, mas resistiu até agora aos pedidos de Kiev requisitando armamentos.

"Todos os possíveis cenários estão sendo avaliados", afirmou Cho. "Especificamente, analisaremos o nível de participação das forças (norte-coreanas) na guerra, e qual será a moeda de troca que a Coreia do Norte receberá da Rússia. Levaremos tudo isso em consideração antes de tomarmos decisões específicas."

A Coreia do Norte deve ser compensada por Moscou com tecnologia militar e civil, já que tem pressa em lançar um satélite espião e melhorar suas capacidades de operar mísseis balísticos intercontinentais, afirmou uma autoridade sul-coreana na quarta-feira.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, que se encontrou com Cho e com o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Kim Yong-hyun, disse que ambos os lados discutiram várias opções em resposta ao destacamento de tropas da Coreia do Norte, mas não detalhou quais.

