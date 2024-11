Lula: Estamos propondo tributação dos muito ricos de 2%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o governo brasileiro está propondo a tributação de 2% dos "muito ricos" no G20, que reúne os países com as maiores economias do mundo. A cúpula de líderes do G20 será realizada no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro.

"Se essa tributação acontecer, a gente pode arrecadar de 250 a 300 bilhões de dólares, dinheiro suficiente para combater a pobreza", disse Lula ao canal de TV francês TF1.

"Nós temos 3 mil pessoas no mundo que detêm uma fortuna de 15 trilhões de dólares. Não é possível que a gente não tenha competência para fazer com que essas pessoas paguem tributo para que a gente possa arrecadar dinheiro para acabar com a fome e com as mazelas que hoje atingem a humanidade", declarou o presidente.