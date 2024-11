Local de prova do Enem 2024: saiba como consultar o seu no Inep

Os candidatos inscritos no Enem 2024 podem consultar com antecedência onde será o local do exame neste domingo (3). O segundo dia de prova será em 10 de novembro.

O que você precisa saber

O local de prova pode ser consultado na página oficial do participante. Para acessar as informações, o candidato deve fazer o login com a conta gov.br, do governo federal, e com o CPF e senha usados no cadastro.

Cartão de confirmação tem informações sobre o candidato. Além do local de prova, o documento mostra o nome do participante, CPF, a língua estrangeira que ele escolheu para a prova, o horário de abertura dos portões, as disciplinas de cada dia do exame e outras instruções.

Os participantes podem concorrer a vagas nas instituições de ensino superior por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) com a nota do Enem. O exame conta em 2024 com 4,3 milhões de inscritos confirmados, com provas em 1.753 municípios.

Horários do Enem 2024 (de Brasília)

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Término das provas 1º dia: 19h

19h Término das provas 2º dia: 18h30

O que levar e o que não levar no Enem

Documento com foto é obrigatório. O candidato deve levar documentos como RG, CNH, certificado de reservista ou dispensa, passaporte ou carteira de trabalho.

Exame só permite uso de canetas pretas. Elas devem ser do modelo esferográfico e fabricadas em material transparente.

Água e alimentos estão liberados. A recomendação é levar produtos em embalagens lacradas. Alimentos levados cortados ou preparados devem estar armazenados em recipientes transparentes.

Pode levar celular, mas ele deve ficar desligado e guardado durante a prova. Os participantes devem guardar os aparelhos no envelope entregue pela organização da prova e lacrá-lo.

Acessórios e materiais de consulta estão proibidos. O candidato fica a sujeito a eliminação se usar óculos escuros e artigos de chapelaria, caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos, protetor auricular, anotações ou qualquer outro tipo de material eletrônico, como relógios eletrônicos, calculadoras, fones de ouvido, transmissores e receptores de dados.

Não são permitidas armas de qualquer espécie. Caso o participante apresente autorização de porte de armas, deverá informar ao chefe de sala, que o direcionará para prestar o exame em sala à parte.

Fique atento aos horários dos exames. E leia o edital para evitar eventuais dúvidas no dia da prova (clique neste link).

Calendário do Enem