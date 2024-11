Líbano diz que iniciativa dos EUA por trégua em Beirute 'falhou'

ROMA, 1 NOV (ANSA) - O presidente do Parlamento do Líbano, Nabih Berri, afirmou nesta sexta-feira (1º) que as iniciativas dos Estados Unidos para um cessar-fogo no conflito entre Israel e o grupo xiita Hezbollah em Beirute "falharam".

Em uma entrevista ao jornal Asharq al-Awsat, Berri declarou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou o roteiro libanês para uma trégua que havia sido acordado com o enviado dos EUA, Amos Hochstein.

"Hochstein não nos comunicou nada depois de ter deixado Israel", afirmou o político, acrescentando que o americano foi na contramão do que havia "prometido" na sua última visita a Beirute caso tivesse visto elementos positivos do lado de Israel.

Berri também declarou que as negociações de cessar-fogo no Líbano só deverão ser retomadas após as eleições nos EUA, marcadas para dia 5 de novembro. (ANSA).

