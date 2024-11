Leverkusen empata sem gols com Stuttgart na abertura da rodada do Alemão

O Bayer Leverkusen, atual campeão, empatou em casa com o Stuttgart em 0 a 0 nesta sexta-feira (1º), no jogo que abriu a 9ª rodada do Campeonato Alemão.

Este é o segundo empate consecutivo da equipe na Bundesliga, depois do 2 a 2 com o Werder Bremen no último fim de semana.

Com o resultado, o Leverkusen (3º) soma 16 pontos e fica provisoriamente no Top 4 da tabela. Bayern de Munique (1º) e RB Leipzig (2º), que têm 20 pontos cada, podem aumentar sua vantagem no sábado com seus respectivos confrontos com Union Berlin (4º) e Borussia Dortmund (7º).

Este novo empate chega para o Bayer Leverkusen às vésperas de sua viagem à Inglaterra para enfrentar o Liverpool pela Liga dos Campeões, na próxima terça-feira.

Ofensivamente, o time do técnico Xabi Alonso foi muito superior e criou as principais oportunidades (18 finalizações, cinco delas na direção do gol), enquanto o Stuttgart se fechou e priorizou a defesa.

O Leverkusen foi especialmente perigoso no final do primeiro tempo, em dois escanteios de Florian Wirtz. Edmond Tapsoba acertou o travessão (41') e pouco antes do intervalo o goleiro Alexander Nübel salvou os visitantes em uma tentativa de Victor Boniface.

Na segunda etapa, foi a vez de Boniface acertar a trave (53'). Pouco depois, o nigeriano teve outra grande chance, novamente barrada por Nübel (73').

Apesar de não ter saído com a vitória, o ponto positivo para o Bayer Leverkusen foi terminar um jogo sem sofrer gols pela primeira vez no campeonato. É também a primeira vez na temporada que a equipe não marca.

Por sua vez, o Stuttgart (7º), vice-campeão na temporada passada, mas que na atual edição do campeonato só venceu três dos nove jogos que disputou, alcança provisionalmente a pontuação do Dortmund (8º) na tabela.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação

- Sexta-feira:

Bayer Leverkusen - Stuttgart 0 - 0

- Sábado:

(11h30) Wolfsburg - Augsburg

Holstein Kiel - Heidenheim

Hoffenheim - St Pauli

Eintracht Frankfurt - Bochum

Bayern de Munique - Union Berlin

(14h30) Borussia Dortmund - RB Leipzig

- Domingo:

(11h30) Freiburg - Mainz

(13h30) B. Mönchengladbach - Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 20 8 6 2 0 29 7 22

2. RB Leipzig 20 8 6 2 0 14 3 11

3. Bayer Leverkusen 16 9 4 4 1 20 15 5

4. Unión Berlín 15 8 4 3 1 9 5 4

5. Freiburg 15 8 5 0 3 13 11 2

6. Eintracht Frankfurt 14 8 4 2 2 16 12 4

7. Stuttgart 13 9 3 4 2 17 16 1

8. Borussia Dortmund 13 8 4 1 3 15 14 1

9. Werder Bremen 12 8 3 3 2 14 16 -2

10. Heidenheim 10 8 3 1 4 12 11 1

11. B. Mönchengladbach 10 8 3 1 4 11 13 -2

12. Augsburg 10 8 3 1 4 12 19 -7

13. Mainz 9 8 2 3 3 12 13 -1

14. Wolfsburg 8 8 2 2 4 15 16 -1

15. Hoffenheim 8 8 2 2 4 13 17 -4

16. St Pauli 5 8 1 2 5 5 11 -6

17. Holstein Kiel 2 8 0 2 6 10 23 -13

18. Bochum 1 8 0 1 7 7 22 -15

tba/dar/dr/gfe/cb

© Agence France-Presse