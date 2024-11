Japão volta a cortar previsão de crescimento para o ano fiscal atual por fraqueza das exportações

Por Yoshifumi Takemoto e Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão reduziu novamente nesta sexta-feira sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para o atual ano fiscal, uma vez que exportações mais fracas prejudicam a frágil recuperação econômica.

Em suas estimativas revisadas, o Escritório do Gabinete reduziu sua previsão de crescimento do PIB ajustado pela inflação para o atual ano fiscal, que termina em março de 2025, para 0,7%, em comparação com 0,9% em julho.

A nova previsão segue um corte semelhante à perspectiva de julho, mas ainda está acima das previsões do setor privado de crescimento de 0,5%. A projeção de crescimento para o próximo ano fiscal foi mantida em 1,2%.

O governo divulga suas previsões de crescimento econômico em janeiro e depois as revisa por volta de julho. Uma revisão nesta época do ano é rara e destaca a crescente pressão sobre a economia devido ao arrefecimento da demanda global e à fragilidade do consumo interno.

O Banco do Japão manteve os juros na quinta-feira e disse que os riscos em torno da economia dos Estados Unidos estavam de certa forma diminuindo, sinalizando que as condições estão se encaixando para aumentar os juros novamente.

No entanto, qualquer enfraquecimento prolongado nas demandas global e doméstica poderia desacelerar os planos do Banco do Japão de abandonar totalmente uma década de condições monetárias ultrafrouxas.

As previsões servem como base para a elaboração do orçamento do Estado.

"Como os preços altos estão atingindo duramente as pessoas de baixa renda, devem ser lançadas medidas para ajudar a sustentar suas vidas", disse o Escritório do Gabinete.

O governo do primeiro-ministro Shigeru Ishiba se comprometeu a elaborar um grande pacote de gastos ainda este ano para amortecer o impacto do aumento do custo de vida para as famílias e apoiar a economia em geral.