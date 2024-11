Japão e UE anunciam novo acordo de segurança e defesa

Japão e União Europeia anunciaram um novo acordo de segurança e defesa em Tóquio nesta sexta-feira (1º), o qual o chefe da diplomacia do bloco europeu, Josep Borrell, qualificou de passo histórico e oportuno, segundo imagens divulgadas pela AFP.

Borrell e seu contraparte japonês, Takeshi Iwaya, revelaram esse pacto que, segundo a imprensa local, inclui mais exercícios militares conjuntos, diálogo a alto nível e cooperação na indústria de defesa. O ministro japonês declarou na terça-feira que a segurança na região Ásia-Pacífico é "inseparável da [segurança] da Europa e do Atlântico".

O Japão está aumentando seu orçamento de defesa até em 2% do PIB, em linha com o objetivo da Otan, em parte com um olho na China, cujo forte desenvolvimento militar representa uma ameaça para Tóquio.

Após sua visita ao arquipélago asiático, Borrell viajará à Coreia do Sul, onde as preocupações sobre a Coreia do Norte e sua aliança de defesa com a Rússia pautarão a agenda.

tmo-kaf/lb/hgs/zm/dd

© Agence France-Presse