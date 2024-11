Investimentos da CCR sobem 57,9% no 3º trimestre ante um ano, para R$ 2,1 bilhões

Os investimentos consolidados realizados pelo Grupo CCR totalizaram R$ 2,1 bilhões no terceiro trimestre de 2024. A cifra representa uma alta de 57,9% em relação ao R$ 1,3 bilhão aportado no mesmo período do ano passado.

Com o valor investido entre julho e setembro, a companhia registrou o volume recorde de R$ 4,98 bilhões nos nove primeiros meses de 2024, alta anual de 18,9%. "O forte ritmo reforça a capacidade de execução assertiva, dentro do prazo e do orçamento, do capex contratado nas três plataformas de negócio", afirma a concessionária no release de resultados.

No terceiro trimestre de 2024, foram concluídas as reformas dos aeroportos de Bacacheri (Curitiba); Palmas (TO) e Petrolina (PE), parte do investimento de R$ 2 bilhões realizado para promover a expansão e modernização dos terminais administrados pela CCR Aeroportos.

Em Mobilidade Urbana, o período foi marcado pelo recebimento do penúltimo dos novos trens que vão rodar nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda - a 35ª composição foi entregue pela fabricante Alstom no final de setembro. Além disso, a companhia deu continuidade aos investimentos nas reformas e melhorias das estações de trens da ViaMobilidade e na implantação dos malls (centros comerciais) da ViaQuatro e da CCR Metrô Bahia.

Enquanto isso, no segmento de rodovias, os recursos foram aplicados nas obras de ampliação da Serra das Araras (RJ) e expansão da capacidade de tráfego da Rodovia Presidente Dutra, na região metropolitana de São Paulo. A CCR Rodovias deu seguimento aos investimentos de duplicação da BR-386 (Rio Grande do Sul), bem como às obras de recuperação das estradas gaúchas afetadas pela tragédia climática de maio deste ano.

A empresa destaca ainda a introdução do sistema de autoatendimento (ATM) em rodovias paulistas CCR AutoBAn e CCR SPVias), em linha com a estratégia de eliminar o pagamento em dinheiro nas praças de pedágio até 2026.