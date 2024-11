Índices da China registram perda semanal em meio à preocupação com eleição nos EUA

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China fecharam em leve baixa nesta sexta-feira, após duas semanas consecutivas de ganhos, com os sinais de recuperação econômica no país asiático sendo superados pelas preocupações com a eleição presidencial dos Estados Unidos na próxima semana e seu impacto nas relações sino-americanas.

A incerteza em torno da eleição e as ameaças iminentes de tarifas mais altas sobre as exportações chinesas também levaram muitos investidores a se protegerem contra uma maior turbulência no iuan na próxima semana.

"As exportações da China serão desafiadas independentemente de quem assumir a Casa Branca", disseram economistas do ANZ em uma nota.

"É provável que a China tente compensar o problema das tarifas mais altas aumentando a demanda interna. O Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, em sua próxima reunião, deve ampliar o apoio fiscal e um plano de redução de riscos para os próximos três anos", disseram eles, referindo-se à reunião do principal órgão legislativo da China, de 4 a 8 de novembro.

Dados recentes sobre moradias e pesquisas do setor industrial mostraram que as medidas de estímulo promovidas por Pequim têm causado um impacto inicial positivo na recuperação econômica, disseram investidores e analistas.

No fechamento, o índice SSEC, em Xangai, caiu 0,24%, enquanto o índice CSI300 recuou 0,03%.

Na semana, os índices SSEC e CSI300 interromperam duas semanas consecutivas de ganhos, perdendo 0,8% e 1,7%, respectivamente.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 2,63%, a 38.053 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,93%, a 20.506 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,24%, a 3.272 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,03%, a 3.890 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,54%, a 2.542 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,18%, a 22.780 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,10%, a 3.555 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,50%, a 8.118 pontos.

(Por redação de Xangai)