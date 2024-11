Ganhos da Amazon compensam fraqueza do emprego e vendas da Apple e Wall St avança

Por Lisa Pauline Mattackal e Sruthi Shankar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, recuperando algumas perdas da sessão anterior, uma vez que os fortes lucros da Amazon compensaram vendas mais fracas da Apple na China enquanto os investidores avaliavam uma queda significativa no crescimento do emprego nos Estados Unidos em outubro.

A Amazon.com subia 6,5%, no caminho de seu melhor dia desde fevereiro, já que as fortes vendas no varejo elevaram seu lucro acima das estimativas de Wall Street.

Enquanto isso, a Apple caía 0,5%, apesar de ter superado as previsões de vendas trimestrais, já que os investidores se preocuparam com um declínio nas vendas na China.

Os mercados acionários, de modo geral, ignoraram os dados fracos de criação de vagas de emprego fora do setor agrícola de outubro dos EUA, devido às interrupções causadas por furacões e greves. Os dados mostraram abertura de 12.000 postos, muito menos do que a estimativa dos economistas de 113.000.

Entretanto, a taxa de desemprego manteve-se em 4,1%, tranquilizando os investidores quanto ao fato de o mercado de trabalho permanecer em sólido antes da eleição presidencial dos EUA.

"Isso realmente não muda muito em termos do que se espera do ponto de vista do Fed ou dos pensamentos sobre a desaceleração da economia", disse Charlie Ripley, estrategista sênior de investimentos da Allianz Investment Management.

Após a divulgação dos dados, os investidores mantiveram em grande parte as apostas de que o banco central cortará a taxa em 25 pontos-base em novembro e dezembro.

O Dow Jones subia 0,74%, para 42.071,24 pontos, o S&P 500 ganhava 0,76%, a 5.749,09 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 1,05%, para 18.285,53 pontos.