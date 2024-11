Furacões e greves devem ter afetado criação de vagas nos EUA antes de eleição

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos deve ter desacelerado acentuadamente em outubro, em meio a interrupções causadas por furacões e greves de trabalhadores de fábricas aeroespaciais, mas uma taxa de desemprego estável deve oferecer a garantia de que o mercado de trabalho permaneceu em bases sólidas antes da eleição de terça-feira.

O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgado nesta sexta-feira, será o último dado econômico importante antes de norte-os americanos irem às urnas para escolher a vice-presidente democrata Kamala Harris ou o ex-presidente republicano Donald Trump como o próximo presidente do país.

As pesquisas mostram que a disputa está empatada. Os norte-americanos não se entusiasmaram com o forte desempenho da economia, que superou seus pares globais, já que sentem os preços altos dos alimentos e dos aluguéis. As baixas demissões têm sido a marca registrada da força do mercado de trabalho.

"O mercado de trabalho ainda é relativamente sólido", disse Cory Stahle, economista do Indeed Hiring Lab. "Ainda há muitas oportunidades por aí, mas obviamente as coisas esfriaram, e a experiência das pessoas com o mercado de trabalho dependerá um pouco do tipo de trabalho que elas estão procurando."

A economia norte-americana deve ter aberto 113.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, depois de 254.000 em setembro, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas. As estimativas variaram de nenhum emprego adicionado a 200.000 posições criadas.

O furacão Helene devastou o sudeste dos EUA no final de setembro e o furacão Milton atingiu a Flórida uma semana depois.

Os economistas estão divididos quanto à magnitude do impacto sobre a abertura de vagas causado pelo Helene e pelo Milton, com estimativas que variam de 25.000 a 70.000 empregos.

"Normalmente, os trabalhadores assalariados são pagos quando uma empresa é fechada devido a um desastre natural, enquanto os trabalhadores horistas não são", disse Stephen Stanley, economista-chefe do Santander Capital Markets para os EUA.

"Assim, os maiores impactos podem ser observados em setores com uma alta porcentagem de funcionários horistas, como restaurantes e varejo. Ainda assim, a menos que as consequências sejam enormes, pode ser difícil detectá-las."

O Departamento do Trabalho informou na semana passada que havia 41.400 novos trabalhadores em greve, incluindo 33.000 da Boeing e 5.000 da Textron, uma empresa de aeronaves, quando os empregadores foram consultados para o relatório de emprego de outubro. Os 3.400 restantes eram trabalhadores de três cadeias de hotéis na Califórnia e no Havaí.

Os trabalhadores que não recebem salário durante o período da pesquisa, que inclui o 12º dia do mês, são contados como desempregados na pesquisa de estabelecimentos a partir da qual o número do relatório de emprego é calculado. A Boeing adotou licenças contínuas para economizar dinheiro durante a greve, mas os economistas estavam otimistas quanto ao fato de esses trabalhadores terem recebido um pagamento durante a semana da pesquisa.

O impacto sobre as folhas de pagamento dos fornecedores da Boeing é incerto, embora tenha havido relatos de demissões.

A taxa de desemprego não deve ter sido afetada pelas distorções, já que os trabalhadores grevistas seriam contados como empregados na pesquisa domiciliar da qual a taxa é derivada. Os trabalhadores incapazes de trabalhar devido ao mau tempo seriam registrados como empregados, "com um emprego, mas não trabalhando", de acordo com a recomendação oficial.

A previsão éa de que a taxa de desemprego tenha permanecido em 4,1% em outubro. No entanto, há uma chance de que as demissões temporárias relacionadas à disputa trabalhista da Boeing possam elevar o número.