Foguete lançado do Líbano mata quatro tailandeses em Israel

Quatro tailandeses foram mortos no norte de Israel por um foguete lançado do Líbano, disse nesta sexta-feira o ministro das Relações Exteriores do reino asiático, que tem vários emigrantes trabalhando no país em guerra.

O chanceler Maris Sangiampongsa postou na rede social X que estava "profundamente triste" pelas mortes ocorridas na quinta-feira perto da cidade israelense de Metula, acrescentando que outro tailandês ficou ferido no ataque.

