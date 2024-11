Usuários relatam dificuldade no acesso à conta gov.br

Os brasileiros enfrentam problemas para acessar as plataformas digitais do governo federal na manhã desta sexta-feira (1º). Os relatos, apresentados pelo serviço Downdetector, que compila reclamações sobre aplicativos, mostra que as principais falhas consideram a instabilidade no gov.br, ferramenta que dá acesso a serviços da Receita Federal, do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e do eSocial.

O que aconteceu

Outras plataformas do governo também apresentam falhas. Os relatos apresentados pelo Downdetector mostram também instabilidades nos sistemas da Caixa Econômica Federal, do eSocial, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do próprio gov.br. Os problemas no login são os mais mencionados.

Relatos consideram instabilidade para acessar os sistemas. Segundo uma profissional de um escritório de contabilidade ouvido pelo UOL, as oscilações são comuns no primeiro dia útil do mês. "Pode ser que eu entre agora e funcione", explica.

Reclamações também já chegaram às redes sociais. Em publicações no X, antigo Twitter, os usuários se queixam das falhas. "Nenhum app ou sistema do http://gob.br está funcionando. Que inferno", lamenta uma das postagens.

Fisco nega ocorrências nesta manhã. Questionada, a Receita Federal afirma não haver nenhuma notícia de instabilidade. Procurado, o Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, não retornou o contato até a publicação desta reportagem.