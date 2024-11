EUA anuncia novos envios de militares ao Oriente Médio para 'defender Israel'

Os Estados Unidos anunciaram que realizarão, nos próximos dias, novos envios de militares ao Oriente Médio, incluindo mísseis balísticos, para garantir "a defesa de Israel" e como advertência ao Irã, de acordo com um comunicado do Pentágono divulgado nesta sexta-feira (1º).

"Se o Irã, seus parceiros ou seus grupos afiliados aproveitarem este momento para atacar o pessoal ou os interesses americanos na região, os Estados Unidos tomarão todas as medidas necessárias para defendê-los", afirmou o major-general Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, no comunicado.

