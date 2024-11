Em reservas de nativos norte-americanos, moradores enfrentam obstáculos para votar

Por Tom Hals

SELLS, Arizona (Reuters) - Quando Jennifer Juan foi votar nas primárias do Estado norte-americano do Arizona em julho, ela passou uma hora revirando documentos para convencer os mesários de que deveria ter permissão para votar. Esse é um problema comum para muitos eleitores nativos norte-americanos como ela.

Eleitora registrada na reserva nacional Tohono O'odham, Juan, como muitos moradores de terras nativas, não tem um endereço físico. Em vez disso, os registros de votação fornecem uma descrição aproximada de como encontrar a casa dela -- perto do marco miliário 7 na Indian Route 19, e a dela foi a 53ª casa construída em Cold Fields Village.

Mas isso significa que ela não poderia cumprir a exigência de apresentar documentos com esse endereço porque algumas de suas outras formas de identificação indicavam uma caixa postal, que os moradores das reservas costumam usar para receber correspondência.

"Foi muito difícil votar nas últimas primárias", disse Juan, de 41 anos, que teve de votar em uma cédula provisória, que registra o voto quando há dúvidas sobre a elegibilidade de uma pessoa.

A reserva Tohono O'odham, que tem cerca de 10.000 residentes de acordo com dados do Censo, se espalha por uma área do tamanho de Connecticut no Deserto de Sonora, com seus icônicos cactos saguaro e árvores de algaroba. A maioria das ruas não tem nomes e as casas não têm números. Poucos moradores recebem entrega postal em suas casas e os pacotes da Amazon são entregues no posto de gasolina Shell.

Os nativos norte-americanos podem ser um importante grupo demográfico na eleição presidencial de 5 de novembro, que coloca o republicano Donald Trump contra a democrata Kamala Harris. Espera-se que o resultado seja decidido por margens estreitas em Estados cruciais, como o Arizona, que abriga cerca de 400.000 nativos norte-americanos, de acordo com dados do Censo de 2023.

Nacionalmente, há cerca de oito milhões de nativos norte-americanos em idade de votar, de acordo com um relatório de 2022 do governo dos EUA, mas o relatório também constatou que eles tiveram menor participação eleitoral de qualquer grupo étnico pesquisado pelo Departamento do Censo.

Votar pode ser um desafio para nativos norte-americanos, especialmente os 13% que vivem em reservas, onde alguns residentes podem estar a mais de uma hora de distância do local de votação mais próximo. Muitos não têm serviços postais regulares e enfrentam dificuldades para obter documentos, de acordo com relatório do governo. A pobreza e o histórico de discriminação agravam esses problemas.

Na Reserva Fort Peck, em Montana, Joseph Dolezilek, de 38 anos, disse que muitos moradores querem se registrar para votar, mas não têm acesso a um veículo para chegar ao escritório do condado, que fica a mais de 32 quilômetros de distância.

"O ônibus passa apenas uma vez por dia e você tem que esperar em uma cidade de onde não é nas próximas oito horas", disse. "Isso é muito difícil para algumas pessoas."

"NÃO É SIMPLES"

Tanto Trump quanto Kamala têm cortejado os nativos norte-americanos, que normalmente votam nos democratas.

O companheiro de chapa de Kamala, o governador de Minnesota, Tim Walz, visitou a Nação Navajo no Arizona na semana passada, e Trump recorreu ao senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin, membro da Nação Cherokee, para fazer contato com os eleitores nativos norte-americanos.

Quando o presidente norte-americano, Joe Biden, venceu no Arizona em 2020 por cerca de 10.000 votos, seus redutos incluíam terras tribais, como a reserva da nação Tohono O'odham, onde ele obteve cerca de 89% dos votos, ou aproximadamente 2.800 votos, de acordo com os registros do condado.

Dois anos mais tarde, os republicanos do Arizona promulgaram uma lei que exigia comprovação documentada de endereço e cidadania para se registrar para votar. Isso fez com que a Nação Tohono O'odham entrasse com uma ação judicial alegando que a medida privou de direitos os 40.000 nativos americanos do Arizona que não têm um endereço formal.

O Partido Republicano do Estado não respondeu a um pedido de comentário.

No ano passado, um juiz determinou que os eleitores do Arizona sem um endereço físico ainda poderiam se registrar para votar se tivessem uma carteira de identidade tribal, mesmo que ela indicasse uma caixa postal ou não tivesse um endereço. Os inscritos podem atestar a localização de sua residência nos formulários de registro de eleitores.

Mas, como Juan descobriu, os nativos norte-americanos ainda podem ter problemas se apresentarem uma identificação com um endereço diferente dos registros eleitorais quando forem votar.