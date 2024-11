Coreia do Norte vai apoiar a Rússia até 'vitória' na Ucrânia, afirma chanceler

Pyongyang vai apoiar a Rússia até a "vitória" desta última na Ucrânia, afirmou nesta sexta-feira (1º), em Moscou, a chanceler da Coreia do Norte, após os Estados Unidos alertarem que milhares de tropas norte-coreanas poderiam ser enviadas para combate no conflito ucraniano nos próximos dias.

A chefe da diplomacia norte-coreana, Choe Son Hui, estava em Moscou em um momento de temor por parte das potências ocidentais, que acreditam que até 10.000 soldados norte-coreanos treinam na Rússia, e estão prestes a entrar no conflito, que começou há mais de dois anos, do lado russo.

Segundo os serviços de Inteligência americanos, algumas dessas tropas foram deslocadas para a região russa fronteiriça de Kursk, e Washington e Seul alertaram a Coreia do Norte que retirassem seu Exército.

"Repetimos que estaremos sempre ao lado dos nossos camaradas russos até ao dia da vitória", declarou Choe em Moscou após se reunir com seu contraparte, Serguei Lavrov.

A diplomata afirmou que a Coreia do Norte não duvida da "sábia liderança" do presidente Vladimir Putin, que assinou um pacto de defesa mútua com Pyongyang em junho e estreitou enormemente os laços com o isolado Estado asiático. Também prometeu que a Coreia do Norte seguirá desenvolvendo seu arsenal nuclear. O Ocidente suspeita que Pyongyang exige tecnologia nuclear em troca de seu apoio militar.

Nenhum dos países desmentiu os relatórios sobre a mobilização de tropas, nem Choe nem Lavrov os mencionaram em suas declarações após a sua reunião. No entanto, o ministro russo elogiou os "vínculos estreitos entre os Exércitos e os serviços dos dois países". "Isso também permitirá resolver objetivos de segurança para nossos cidadãos e os seus", acrescentou, sem dar detalhes.

- 'Profundamente grata' -

Lavrov declarou que a Rússia estava "profundamente grata" à Coreia do Norte por sua "posição de princípio" sobre a Ucrânia.

A ofensiva russa na Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022, cortou os laços entre o Ocidente e Moscou, cujos principais apoiadores são agora a Coreia do Norte e o Irã. "Realmente aprecio a oportunidade hoje de falar francamente de uma maneira camarada", disse Lavrov, evocando a linguagem de estilo soviético.

A Rússia estreitou os laços com a Coreia do Norte, dois países que estão entre os mais sancionados do mundo.

Lavrov disse que a visita de Putin a Pyongyang em junho deu início a uma "nova etapa" nas relações. Acredita-se que a Coreia do Norte já tenha enviado armas para a Rússia, mas a presença de tropas no local seria uma escalada ainda maior.

Os Estados Unidos indicaram ontem que ainda não tinham relatos de tropas sendo enviadas para lutar, mas que isso poderia acontecer "nos próximos dias".

Seu secretário de Defesa, Lloyd Austin, disse que os 10.000 soldados norte-coreanos que se acredita estarem a caminho "não chegarão perto de substituir as tropas que os russos perderam".

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou ontem o que descreveu como falta de ação de seus aliados em relação às tropas norte-coreanas, e expressou surpresa com o que chamou de "silêncio" da China. Hoje, voltou a acusar seus aliados de passividade.

"Agora vemos todos os lugares onde a Rússia reúne esses soldados norte-coreanos em seu território, todos os seus campos. Poderíamos atacar de forma preventiva se tivéssemos a capacidade de atacar a uma distância suficiente", declarou o presidente ucraniano, acusando seus aliados de se contentarem "em esperar que o exército norte-coreano comece a atacar os ucranianos", em vez de fornecerem as armas de longo alcance das quais seu país "tanto necessita".

Kiev pediu a seus parceiros ocidentais que "levantem todas as restrições" aos lançamentos de mísseis de longo alcance em direção à Rússia após a "escalada real" da "escalada real".

A poucos dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, Washington anunciou hoje uma nova ajuda militar para a Ucrânia, de US$ 425 milhões.

- 'Explosiva' -

Choe Son Hui prometeu em Moscou que a Coreia do Norte não desistirá de avançar com seu programa nuclear e acusou o Ocidente de escalada na península coreana.

A diplomata norte-coreana falou um dia depois de seu país ter anunciado que havia testado um dos seus mais novos e poderosos mísseis para reforçar sua capacidade de dissuasão nuclear: "Reafirmo que nosso país não mudará de rumo no reforço das suas forças nucleares. A segurança da nossa nação se encontra em um estado muito perigoso e instável devido às maquinações dos Estados Unidos e de seus satélites. A situação na península coreana pode se tornar explosiva a qualquer momento."

A Coreia do Sul apontou que a mobilização da Coreia do Norte na Rússia também pode levar a "uma escalada das ameaças à segurança na península coreana".

