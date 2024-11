Coreia do Norte diz que apoiará Rússia até vitória na Ucrânia

MOSCOU, 1 NOV (ANSA) - A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Song Hui, declarou nesta sexta-feira (1º) que "não tem dúvidas" de que a Rússia conquistará uma "grande vitória" na guerra da Ucrânia.

A chanceler, que elogiou os esforços do líder norte-coreano, Kim Jong-un, e do presidente russo, Vladimir Putin, garantiu que Pyongyang seguirá apoiando "firmemente" Moscou e elogiou a "sábia liderança" do mandatário.

Em um evento na capital russa, a norte-coreana mencionou que as "tradicionais" e "amistosas" relações entre as nações se elevaram para uma "parceria militar invencível", além disso, garantiu que seu país está preparado para uma "retaliação nuclear" em caso de agressão.

Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, opinou que a parceria com Pyongyang poderá "resolver problemas significativos e importantes para a segurança" dos dois países.

Os Estados Unidos acreditam que a Coreia do Norte enviou para a região de Kursk, território russo na fronteira com a Ucrânia, ao menos oito mil soldados para ajudar as forças de Moscou nos combates contra Kiev. Entre os militares encaminhados por Pyongyang estariam três generais muito respeitados no Exército do país asiático.

Em relação ao episódio, a China insistiu que a crescente união entre russos e norte-coreanos não é da sua preocupação, pois ambos são "Estados soberanos independentes" e a forma que estabelecem suas conexões "é uma questão que lhes diz respeito".

(ANSA).

