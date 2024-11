CME: mercado consolida corte de 25 pb pelo Fed em novembro e vê ciclo mais firme de relaxamento

O mercado consolidou expectativas por um corte de 25 pontos-base (pb) nos juros americanos pelo Federal Reserve (Fed) na decisão de novembro, após leitura fraca do principal relatório de empregos do país, conhecido como payroll. Investidores também ampliaram as probabilidades de um ciclo de relaxamento monetário firme até meados do próximo ano, embora em ritmo moderado.

Segundo ferramenta do CME Group, a chance de o Fed reduzir juros em 25 pb na próxima quinta-feira subiu de 93,1% antes do payroll para 99,5%, por volta das 09h50 (de Brasília). A probabilidade de redução acumulada de 50 pb até dezembro também subiu de 70,8% para 81,8% no período, praticamente zerando as chances de manutenção dos juros em 2024.

No entanto, o mercado ainda vê chance de apenas um corte de 25 pontos-base até o fim do ano, embora com margem menor, de 27,6% para 17,7% após o payroll.

Para 2025, os investidores ampliaram probabilidade de redução acumulada de 100 pb nos juros pelo Fed até maio, de 35,6% para 42,2%. A chance de cortes menores, de 75 pb, continua em segundo lugar, mas perdeu vantagem ao cair de 34,3% para 27,5% após o payroll. Em terceiro lugar, a probabilidade de redução mais agressiva, de 125 pb, subiu de 13,2% para 22,2% no período.