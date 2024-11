Brasil se diz surpreso com 'tom ofensivo' de ataques de Caracas

(ANSA) - BRASILIA, 01 NOV - O Palácio do Itamaraty divulgou nesta sexta-feira (1º) uma nota em resposta aos recentes ataques da Venezuela ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a diplomatas brasileiros.

O governo do Brasil afirmou que viu com "surpresa" o "tom ofensivo" usado por Caracas em suas recentes declarações contra o vizinho, que bloqueou sua entrada no Brics.

"A opção por ataques pessoais e escaladas retóricas, em substituição aos canais políticos e diplomáticos, não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo", diz o comunicado.

"O Brasil sempre teve muito apreço ao princípio da não-intervenção e respeita plenamente a soberania de cada país e em especial a de seus vizinhos", acrescenta.

O Itamaraty conclui o texto afirmando que o país "segue convicto de que parcerias devem ser baseadas no diálogo franco, no respeito às diferenças e no entendimento mútuo".

A Venezuela convocou recentemente o embaixador do país em Brasília, Manuel Vadell, para expressar seu descontentamento com as recentes "grosserias" do Brasil, mencionando especificamente Celso Amorim, assessor especial de Lula para assuntos internacionais.

O documento também menciona que as relações diplomáticas entre as duas nações se deterioram em virtude das "agressões constantes". (ANSA).

