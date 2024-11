Bolsonaro diz que planeja registrar candidatura em 2026: 'O TSE que decida'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em entrevista à revista Veja publicada hoje (1º), que planeja fazer o registro de sua candidatura para as eleições de 2026 no "último momento".

Bolsonaro diz que vai tentar recuperar seus direitos políticos no Congresso, via projeto de anistia, ou ainda com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal). O registro da candidatura, portanto, seria uma cartada final —e dependeria do seu partido.

Bolsonaro: inelegibilidade "não tem cabimento"

Ex-presidente diz ser alvo de "perseguição". Na avaliação de Bolsonaro, a reunião com embaixadores na qual ele atacou o sistema eleitoral brasileiro não lhe rendeu votos. Por isso, ele afirma que a determinação de sua inelegibilidade é uma "injustiça", e essa visão precisa se "massificar" na opinião pública.

Depois, as alternativas são o Parlamento, uma ação no STF, esperar o último momento para registrar a candidatura e o TSE que decida. Não sou otimista, sou realista, estou preparado para qualquer coisa. Jair Bolsonaro, em entrevista à revista Veja

Bolsonaro está inelegível até 2030. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tirou os direitos políticos do ex-presidente pela convocação de um encontro com embaixadores para fazer ataques às urnas eletrônicas. O evento foi uma agenda oficial do governo e teve transmissão ao vivo pela TV Brasil.

"Chance só tenho eu"

Falam em vários nomes, Tarcísio, Caiado, Zema... O Tarcísio é um baita gestor. Mas eu só falo depois de enterrado. Estou vivo. Com todo o respeito, chance só tenho eu, o resto não tem nome nacional. O candidato sou eu. Jair Bolsonaro

Bolsonaro diz que anistia dele está em "segundo plano"

Questionado se está empenhado em atuar no movimento pela anistia aos golpistas do 8 de janeiro, o ex-presidente diz que o foco é tirar da prisão pais e mães de família condenados.

Fiz um vídeo, apelei aos senhores do STF. Tem que ter um pouco de coração. [...] É um abuso na condenação. Já deu o que tinha que dar isso aí. Tenho dito que, nessa história de anistia, o meu caso está em segundo plano. Jair Bolsonaro

"Preocupação é quem vai me julgar"

Prestes a ser indiciado pela PF como um dos envolvidos em tentativa de golpe, Bolsonaro diz que não teme o julgamento pelo qual vai responder, mas "quem" vai julgá-lo.