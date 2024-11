BNDES lidera ranking de transparência de estatais federais do TCU pelo segundo ano seguido

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta sexta-feira, 1º ter sido avaliado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) como a estatal federal mais transparente do País pelo segundo ano consecutivo. O banco de fomento alcançou a classificação mais alta no ranking, o nível de transparência diamante.

O índice de transparência do BNDES se manteve em 96,81% no ciclo de 2023, mesmo nível alcançado em 2022. O índice médio do conjunto das organizações federais avaliadas foi de 73,48%.

A avaliação incluiu a verificação de portais públicos de 53 organizações, sendo nove órgãos federais e 44 entidades estatais, no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).

"Mais uma vez, o BNDES é reconhecido como a instituição mais transparente da república, o que é motivo de orgulho para todos os funcionários e funcionárias do Banco, que é uma instituição financeira que se torna cada vez mais uma referência para a sociedade brasileira", declarou Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, em nota distribuída à imprensa.

Mercadante acrescentou que o BNDES possui um corpo funcional de excelência e que constantemente aprimora seus processos. "Nossa atuação se baseia em uma cultura de dados abertos, diálogo e cooperação, acessíveis para qualquer cidadão participar do processo democrático, um valor extremamente importante no governo do presidente Lula", disse, ao referir-se ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.