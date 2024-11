Atividade industrial dos EUA cai para nível mais baixo em 15 meses em outubro

WASHINGTON (Reuters) - A atividade industrial dos Estados Unidos caiu para o nível mais baixo em 15 meses em outubro e as fábricas enfrentaram preços mais altos para os insumos.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta sexta-feira que seu PMI do setor industrial caiu para 46,5 no mês passado, o nível mais baixo desde julho de 2023, de 47,2 em setembro. Uma leitura do PMI abaixo de 50 indica contração no setor manufatureiro, que responde por 10,3% da economia.

O declínio do PMI pode estar refletindo uma greve dos trabalhadores da fábrica da Boeing, que interrompeu a produção de seu campeão de vendas, o 737 MAX, bem como dos programas de fuselagem do 767 e 777. Os conflitos trabalhistas contribuíram para deprimir a produção industrial em setembro.

Outubro marcou o sétimo mês consecutivo em que o PMI permaneceu abaixo do patamar de 50, mas acima do nível de 42,5 que, segundo o ISM, ao longo do tempo geralmente indica uma expansão da economia em geral.

O subíndice de novos pedidos da pesquisa do ISM aumentou de 46,1 em setembro para 47,1 no mês passado. Porém, a produção contraiu ainda mais, provavelmente por causa da greve da Boeing, que teve efeitos em cascata sobre seus fornecedores. O índice de produção caiu de 49,8 em setembro para 46,2.

A medida da pesquisa dos preços pagos pelos fabricantes saltou de 48,3 em setembro para 54,8.

(Reportagem de Lucia Mutikani)