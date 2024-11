Ladrões invadem cafeteria e roubam clientes no centro de SP

Do UOL, em São Paulo

Dois assaltantes levaram cerca de quatro celulares em um assalto na noite desta quinta-feira (31), na Santa Cecília, região central de São Paulo.

O que aconteceu

Homens chegaram na cafeteria e anunciaram o assalto por volta das 17h. O caso aconteceu na cafeteria Mug.sp na rua Barão de Tatuí.

Pelo menos quatro celulares foram levados, informou a Polícia Militar. Ao UOL, Bruno Moura, advogado que estava no local no momento do crime narrou que a ação foi rápida, menos de cinco minutos, e os assaltantes visavam apenas celulares: "Não levaram nem carteira, nem relógio, nem joia, eles queriam apenas os telefones mesmo", narrou.

Assaltantes apontaram armas para clientes. Ainda de acordo com Moura, ninguém foi agredido ou se feriu na ação, mas pessoas ficaram na mira de uma pistola. O advogado teve um celular levado. Ele registrou boletim de ocorrência no 77º DP (Santa Cecília), responsável pela área.

Ainda segundo relatos, os homens roubaram os celulares e fugiram correndo. Os dois suspeitos não usavam máscaras e estavam de camisa verde e outro de vermelho, de acordo com Bruno Moura.

Caso foi registrado como roubo. Os assaltantes ainda não foram localizados.

Segundo roubo em menos de um ano. Em 15 de novembro do ano passado, a cafeteria Mug.sp também foi assaltada. Na ocasião, mais de 40 celulares foram levados, além de dinheiro do caixa. À época, a SSP informou que reforçou o policiamento na região central com 120 PMs.

O UOL tenta contato com o estabelecimento. Caso haja resposta, o texto será atualizado. Nas redes, a cafeteria apenas informou que reabrirá hoje.