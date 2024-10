X é ineficaz contra aumento da desinformação nas eleições dos EUA, diz relatório

O recurso coletivo de verificação de fatos do X, chamado "Notas da Comunidade", não está combatendo afirmações falsas sobre as eleições dos Estados Unidos, disse o Center for Countering Digital Hate (CCDH, na sigla em inglês) em um relatório nesta quarta-feira.

Das 283 publicações enganosas do X que o CCDH analisou, 209, ou 74%, não exibiam notas precisas para todos os usuários do X corrigindo afirmações falsas e enganosas sobre as eleições, disse o relatório.

"As 209 publicações enganosas em nossa amostra que não exibiram as Notas da Comunidade disponíveis para todos os usuários acumularam 2,2 bilhões de visualizações", disse o CCDH.

O dono do X, Elon Musk, que endossou o candidato presidencial republicano, Donald Trump, em julho, esteve na estrada com a campanha nos últimos dias, espalhando falsas alegações sobre a eleição de 5 de novembro, incluindo alegações desmentidas sobre imigrantes ilegais que poderiam votar.

As plataformas de redes sociais, incluindo o X, estão sob escrutínio há anos devido à disseminação de desinformação e teorias da conspiração, incluindo informações falsas sobre eleições e vacinas.

O X não respondeu a um pedido de comentário da Reuters em um primeiro momento.

O X lançou o recurso "Notas da Comunidade" no ano passado, que permite que os usuários comentem as publicações para sinalizar conteúdo falso ou enganoso, fazendo com que a verificação de fatos seja feita pelos usuários em vez de por uma equipe dedicada de verificadores.

Vários governos têm levantado preocupações sobre o conteúdo do X, incluindo Austrália, Reino Unido e Brasil.

As pesquisas mostram que Trump está em uma disputa acirrada com a vice-presidente democrata, Kamala Harris. Musk se tornou um dos maiores e mais expressivos apoiadores financeiros de Trump.

O X perdeu um processo movido pela CCDH neste ano que o culpava por permitir um aumento no discurso de ódio na plataforma.

Em agosto, os secretários de Estado de cinco Estados norte-americanos pediram a Musk que consertasse o chatbot de IA do X, dizendo que ele havia espalhado desinformação relacionada à eleição de 5 de novembro.

(Por Devika Nair em Bengaluru)