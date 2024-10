Wall St recua com alertas de Meta e da Microsoft pesando sobre ações de IA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street recuavam nesta quinta-feira devido aos alertas da Meta e da Microsoft sobre o aumento dos custos de inteligência artificial, o que reduzia o entusiasmo por ações de megacaps, que têm impulsionado o mercado este ano.

As ações da Meta caíam 2,2%, enquanto os papéis da Microsoft perdiam 5%, apesar de ambas as empresas terem superado as estimativas de lucros nos resultados divulgados após o fechamento do mercado na quarta-feira.

Na frente de dados, o índice PCE -- a medida de inflação preferida do Federal Reserve -- subiu 0,2% em setembro, em linha com as expectativas dos economistas. No entanto, o núcleo foi de 2,7%, ligeiramente mais alto do que a previsão de 2,6%, enquanto os gastos do consumidores subiram um pouco acima do esperado.

"Os investidores estão ponderando mais os resultados da Microsoft e da Meta do que as notícias econômicas", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

"Ainda assim, as notícias sobre a inflação podem aumentar as chances de o Fed interromper (os cortes na taxa de juros) na próxima semana. Isso pode estar na mente dos investidores e causar um pouco mais de negatividade no médio prazo."

Antes do relatório de emprego, que será divulgado na sexta-feira, dados do Departamento do Trabalho mostraram que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu para 216.000 na semana passada.

A Microsoft e a Meta disseram que suas despesas de capital estavam crescendo devido aos investimentos em IA, o que pode pressionar a lucratividade, mesmo com os investidores buscando retornos rápidos sobre os bilhões de dólares já investidos.

Outras ações de megacaps caíam, com a Nvidia perdendo 3,4%. A Amazon.com caía 2,3% e a Apple recuava 0,5%, antes de ambas divulgarem seus resultados trimestrais depois do fechamento do mercado.

Embora as apostas em ações de tecnologia ligadas à IA tenham impulsionado Wall Street a atingir máximas recordes este ano, a exuberância dos investidores fez com que as ações fossem negociadas com avaliações incrivelmente caras.

O Dow Jones caía 0,66%, a 41.862,10 pontos. O S&P 500 tinha queda de 1,32%, a 5.736,69 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 2,10%, a 18.216,70 pontos.

