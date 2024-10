Tsitsipas vence Cerúndolo e vai às quartas do Masters 1000 de Paris

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, número 11 do mundo, venceu o argentino Francisco Cerúndolo (N.29) nesta quinta-feira (31) e se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Paris.

Tsitsipas fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (1/7), 6-4 e 6-2, em duas horas e 21 minutos.

O grego de 26 anos, que ainda tem chances de se classificar para o ATP Finals (10 a 17 de novembro), vai enfrentar por uma vaga na semifinal em Paris o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev (N.3) e o francês Arthur Fils (N.20).

Com três vagas no Masters de final de temporada ainda em jogo, os rivais de Tsitsipas, Novak Djokovic, Andrey Rublev, Casper Ruud e Tommy Paul, já estão eliminados ou não disputaram o torneio na capital francesa.

-- Resultados desta quinta-feira do Masters 1000 de Paris:

Stefanos Tsitsipas (GRE) x Francisco Cerúndolo (ARG) 6-7 (1/7), 6-4, 6-2

Jordan Thompson (AUS) x Adrian Mannarino (FRA) 7-5, 7-6 (7/5)

Karen Khachanov (RUS) x Alexei Popyrin (AUS) 7-6 (7/5), 6-4

