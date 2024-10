Salários de R$ 8 a 16 mil: veja detalhes sobre edital de concurso do TRT-PE

O edital do Tribunal Regional do Trabalho (PE) da 6ª região foi divulgado nesta quinta-feira (31). A seleção vai oferecer vagas para cadastro de reserva (CR) com salários iniciais de até R$ 16 mil.

O que aconteceu

A banca responsável pela prova é a Fundação Carlos Chagas (FCC). O candidato vai poder escolher duas especialidades: técnico judiciário e analista judiciário.

Para participar, é necessário possuir nível superior (veja o edital completo). As inscrições poderão ser feitas entre os dias 4 e 29 de novembro.

Sobre as inscrições:

Técnico judiciário: R$ 90

R$ 90 Analista judiciário: R$ 110

O período para requerimento de isenção do pagamento do valor da inscrição: das 10h do dia 04/11/2024 às 23h59min do dia 08/11/2024 (horário de Brasília). Para ter mais informações sobre isenção acesse o site da banca.

Cargos e salários

Analista Judiciário - Área Judiciária - R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal - R$ 16.035,69

Analista Judiciário - Área Administrativa - R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Medicina do

Trabalho - R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da

Informação - R$ 13.994,78

Técnico Judiciário - Área Administrativa - R$ 8.529,65

Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Agente da Polícia Judicial - R$ 9.773,56

A prova será aplicada no dia 16 de fevereiro de 2025 em Recife (PE). Os candidatos serão avaliados em provas objetivas e discursivas:

Período da manhã: para os cargos de Técnico Judiciário, todas as áreas e especialidades;

para os cargos de Técnico Judiciário, todas as áreas e especialidades; Período da tarde: para os cargos de Analista Judiciário, todas as áreas e especialidades.

Provas Objetivas

Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa, Matemática e raciocínio lógico, Noções de Legislação, Noções de Direitos Humanos, Noções de informática e Conhecimentos Específicos.

Prova Discursiva (redação)

Na Prova Discursiva-Redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral não atrelado necessariamente ao Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos referido no edital.

Calendário do edital TRT (PE)