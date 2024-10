MC Daniel fez tatuagem de sete horas com anestesia; quais os riscos?

MC Daniel, 26, mostrou parte do processo de fazer uma tatuagem em centro médico com anestesia. Foram sete horas para cobrir as costas com desenhos de personagens como as Tartarugas Ninja, Os Simpsons, Bob Esponja, Naruto e Pikachu.

Em vídeo, ele aparece já deitado, com touca e sob os primeiros efeitos do anestésico. Depois, pelo menos quatro pessoas são vistas fazendo a tatuagem colorida ao mesmo tempo.

Há risco no procedimento?

Segundo a SBA (Sociedade Brasileira de Anestesiologia), os riscos são exatamente os mesmos de uma cirurgia, por exemplo. "Há fatores relacionados aos procedimentos, como a intensidade e extensão da intervenção, e fatores relacionados às condições físicas do próprio paciente, como a presença de doenças que possam comprometer e até impedir a realização e adiamento de procedimentos eletivos", diz a entidade em nota.

Anestesia só pode ser prescrita, aplicada e monitorada por profissionais qualificados. Apenas aqueles registrados na área de medicina e odontologia podem manejar anestésicos, que são medicamentos de uso controlado. A SBA afirma que o uso de anestesia para tatuagens deve obedecer às normas vigentes determinadas pelo CFM (Conselho Federal de Medicina).

A SBA entende que é um procedimento doloroso. Entretanto, até o momento, a administração de anestesia está condicionada à presença de pelo menos dois médicos: o anestesiologista e o profissional que realiza o procedimento cirúrgico ou diagnóstico, incluindo o cirurgião-dentista, considerando a Lei nº 5.081, de 24 de agosto de 1966. Nota da SBA

Em tese, a anestesia não pode ser aplicada para procedimentos realizados por pessoas que não são da área médica. Conforme o parecer nº 38/2001 do CFM, o ato anestésico complementa o trabalho de outro médico e exclui, "pela natureza diversa de sua formação, os profissionais que não compartilham dos atributos que caracterizam os que se dedicam à medicina".

Mas, caso o procedimento seja feito por outros profissionais, deve-se obedecer a resolução do CFM nº 2174/2017. O documento dá recomendações diversas, incluindo uma criteriosa avaliação pré-anestésica. "Outras resoluções do CFM tratam da realização de procedimentos no ambiente ambulatorial, as quais também devem ser respeitadas pelos anestesiologistas", diz a SBA.

Cuidados para a anestesia

Seguindo as normas, a pessoa que fará a tatuagem deve ser avaliada por anestesiologista antes da internação. O profissional vai entrevistar e fazer exame físico para decidir sobre a necessidade da realização de exames complementares ou não. Outros profissionais podem ser envolvidos se houver necessidade de avaliação adicional, como cardiologista. Um termo de consentimento livre e esclarecido deve ser apresentado e assinado, no qual o paciente declara estar ciente dos riscos e a segurança do procedimento.

Finalizada a tatuagem, o cuidados são semelhantes ao de uma cirurgia sob anestesia. "Também devem ser considerados as condições clínicas prévias do paciente, assim como o grau de intervenção, o qual pode determinar maior ou menor grau de dor e outros eventos", informa a SBA.