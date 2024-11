SP: Suspeito de agredir esposa é morto em delegacia após resistir à prisão

Do UOL, em São Paulo

Um homem suspeito de agredir a própria esposa foi morto após reagir à prisão em uma delegacia na manhã desta quinta-feira (31), segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

O que aconteceu

Policiais militares atenderam uma ocorrência de violência doméstica. O hotel onde o casal estava acionou a corporação após ouvir os gritos da vítima, segundo Ivalda Aleixo, chefe do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes). Os agentes conduziram a vítima até a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher - Centro, no bairro do Cambuci, na região central de São Paulo.

Pouco tempo depois, o suspeito, que não foi preso antes, chegou ao local. Ele teria entrado em luta corporal com a equipe de policiais militares durante a prisão e teria tentado roubar a arma de um dos agentes. Um dos policiais sofreu deslocamento no ombro e outro teve um dedo quebrado ao tentar conter o homem.

A morte do suspeito foi constatada no local. O nome e a idade dele não foram divulgados.

A vítima disse à polícia ter sido agredida outras vezes pelo esposo. Eles estavam juntos há dois anos e têm um filho pequeno, disse o chefe do DHPP.

O caso foi registrado no DHPP. Também foi aberto um IPM (Inquérito Policial Militar).

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.