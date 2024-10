Société Générale supera previsões de lucro e receita no 3º trimestre

O Société Générale divulgou nesta quinta-feira, 31, que obteve lucro líquido de 1,37 bilhão de euros no terceiro trimestre de 2024, bem maior do que o ganho de 295 milhões de euros apurado em igual período do ano passado. A receita de atividades bancárias do banco francês - sua principal métrica - teve expansão anual de 11% no trimestre, a 6,87 bilhões de euros. Os resultados do Société superaram as expectativas de analistas, de lucro de 1,18 bilhão de euros e receita de 6,52 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.