Serra Gaúcha prepara eventos por 150 anos de imigração italiana

CAXIAS DO SUL, 31 OUT (ANSA) - Se o Brasil comemora em 2024 os 150 anos da imigração italiana, em 2025 será a vez do Rio Grande do Sul celebrar o 150º aniversário da chegada dos primeiros imigrantes do "Belpaese", que deixaram marcas profundas na cultura, na economia e na sociedade do estado, especialmente na Serra Gaúcha, que prepara um rico calendário de eventos para marcar a ocasião.

A programação será aberta no próximo dia 5 de dezembro, em Caxias do Sul, com a "Cantata de Natal", espetáculo que mistura canto com teatro e que fará uma releitura das celebrações natalinas dos imigrantes italianos, englobando desde os tempos em sua terra de origem até as vivências na Serra Gaúcha, mas sem ignorar os outros povos que também ajudaram a moldar a região.

O evento será realizado na área externa da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), integrante do comitê-executivo responsável pelo calendário dos 150 anos. O colegiado é presidido pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e também conta com representantes da Prefeitura, da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul e do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre.

A "Cantata de Natal" está sendo elaborada pelas diretorias de cultura e de turismo da CIC Caxias, em parceria com o Instituto Ítalo Victor Bersani e o grupo de teatro Quiquiprocó, mas será apenas o início de uma programação que buscará também impulsionar o turismo em uma região duramente afetada pela tragédia climática do primeiro semestre.

"É uma possibilidade ímpar que a gente quer aproveitar da melhor maneira possível com ações, roteiros, lançamentos de livros. Turismo e cultura vão estar muito unidos em 2025 para valorizar e honrar o passado da imigração italiana", disse Luciane Perez, coordenadora da diretoria de negócios de turismo da CIC Caxias.

A reabertura do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, após mais de cinco meses fechado devido às inundações, também deve representar um novo estímulo para o turismo no Rio Grande do Sul. "É uma grande oportunidade de usar essas portas de entrada para fomentar cada vez mais nossa cultura", salientou Perez.

O calendário dos 150 anos ainda prevê uma reunião-almoço na sede da CIC Caxias com uma personalidade a ser anunciada, exposições de artistas com ascendência italiana e um "filó", ou seja, "um grande encontro italiano onde a gastronomia típica se une à música" para reproduzir as reuniões familiares dos antigos imigrantes.

"Todos se reuniam em uma igreja ou na casa de alguém, e cada um levava um alimento para celebrar a vindima, um casamento ou alguma conquista. Isso ainda está em definição, mas será em um local bem bacana e diferente. A ideia é que o filó seja um dos marcos dos 150 anos", afirmou a coordenadora. (ANSA).

